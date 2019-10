I RAMPELYSET: Kristian Thorstvedt og Adrian Pereira (bak) har imponert for Viking i år. – Det blir utruleg spennande. Vi har møtt Ranheim to gonger før, men har ikkje vunne ennå. Vi håper at vi gjer det onsdag, med mange på tribunen og gode rammer rundt kampen, seier Thorstvedt.

Foto: Carina Johansen/Scanpix