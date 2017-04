Sondre «Gekko» Haga på 11. plass

I helgen var det klart for EM i Zelhem, Nederland, og årets første løp for sesongen for Sondre ”Gekko” Haga. han endte på 11. plass, og er delvis fornøyd med resultatet. – Sånn midt på treet egentlig. Det er nokså greit i utgangspunktet for det sammenlagte, sier ”Gekko” Haga.