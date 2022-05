Sømjehall kan vera utsett for flaumfare

Statsforvaltaren har sett på planane Haugesund Triatlonklubb har om å byggje ein ny sømjehall på¨sida av Vardhallen i idrettsparken. Konklusjonen er at deler av tomta kan vera flaumutsett, skriv Haugesunds avis. Statsforvaltaren frårår at kommunen gir løyve til å byggje sømjehall her, før flaumfaren er skikkeleg undersøkt.