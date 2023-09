Soma gård i Sandnes legger ned

Etter 25 års drift stenger nå en av landet største aktivitetsgårder dørene for godt. Årets sesong blir den siste, melder Sandnesposten.

Årsaken er at Bjarne Bærheim, som driver besøksgården, ønsker seg mer fritid og nærmer seg pensjonsalder.

I sesongen er det ofte over 30.000 mennesker innom gården som har blitt en attraksjon i regionen, mye brukt av barnefamilier. Bærheim sier at gården nå vil gå over til vanlig gårdsdrift.