Solstad selger skip for 6 milliarder kroner

Solstad offshore på Karmøy selger nesten halvparten av skipene sine til selskapet Tidewater. Solstad får om lag 6 milliarder kroner for salget av de 37 forsyningsskipene, og summen skal brukes til å nedbetale gjeld.

Konsernsjef Lars Peder Solstad sier salget gir en betydelig forbedret gjelds- og likviditetssituasjon for rederiet.

Avtalen innebærer at ansatte både til sjøs og til lands tilbys jobb i Tidewater.