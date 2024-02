Solid overskudd i Sola

Sola kommune hadde et overskudd på nesten 150 millioner kroner i fjor. Det er litt lavere enn i 2022, men overskuddet da skyldtes blant annet salget av den kommunale bedriften Sola Bredbånd, opplyser kommunedirektør Knut Underbakke til NRK.

– Vi leverer et godt resultat for 2023. Kommunen drives godt, samtidig er dette ingen hvilepute. Utfordringene står i kø de nærmeste årene og vi merker godt at stadig flere innbyggere trenger flere tjenester fra kommunen, sier Underbakke.