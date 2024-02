Solid overskudd i Sauda

Sauda kommune hadde et overskudd i fjor på 90 millioner kroner. Ifølge avisa Ryfylke har kommunen aldri tidligere hatt et så stort overskudd.

I januar i fjor fryktet kommuneadministrasjonen at underskuddet skulle bli 68 millioner kroner. Men sparetiltak i kommunen, høyere renteinntekter, utbetaling fra premiefondet til KLP og at kommunen vil beholde mesteparten av overføringene fra staten, ga i stedet et solid overskudd.

Pengene settes inn på fond, sier ordfører Håvard Handeland.