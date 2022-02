Solgte narkotika for 1,3 millioner – dømt til fem år i fengsel

En mann i 30-årene fra Sandnes er i Sør-Rogaland tingrett dømt til fengsel i fem år for å ha oppbevart store mengder narkotika.

I tillegg har han en rekke ganger solgte diverse narkotiske stoffer for til sammen 1,3 millioner kroner. Politiet beslagla også 1,2 millioner kroner i kontanter på mannens adresse.

Disse skal ha stammet fra salg av narkotika. 878.000 kroner av disse fant politiet i en ventil i soverom og på kjøkken. Ytterligere 192.000 kroner ble funnet under komfyren.

Grunnen til at politiet fattet interesse for mannen, var at de ved en ransakelse av en drosje, fant en sekk tilhørende mannen. I denne var det 1,95 gram kokain. Det førte til en ransakelse av mannens bolig, hvor politiet gjorde funnene.