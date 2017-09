Solfrid Lerbrekk (SV)

– Det er veldig strengt med klesstil og sånt på Stortinget – det ser jeg på som en ganske stor utfordring, sier Solfrid Lerbrekk (27).

Listetoppen for SV i Rogaland får et alvorlig drag over ansiktet. Tanken på finklær ser ut til å skremme henne skikkelig.

– Det største problemet er at jeg ikke kan gå i dongeribukse. Hva er problemet med dongeribukse, liksom?

En annen som liker å gå i dongeribukse, er tidligere stortingsrepresentant for SV i Rogaland, Hallgeir Langeland. Med sitt rufsete lange hår og uformelle stil, ble han tildelt frikerstempelet av media.

Ifølge NRKs prognoser er Lerbrekk inne på Stortinget som utjevningsmandat.

Kollektiv og tatovering

For det er lite som er «streit» med 27-åringen fra Varhaug. Hun er lesbisk, har tatoveringer, bor i kollektiv, og valgte i sin tid arbeid framfor skole – et ganske frikete og uvanlig valg blant unge politikere for tiden.

– Unge politikere i dag er for «streite». Altfor mange av dem er enten er jurister, økonomer eller statsvitere. De er overrepresentert på Stortinget, og det ønsker jeg å ta et oppgjør med, sier Lerbrekk.

Selv har hun fått en god porsjon av både møkk og olje på fingrene. Først som avløser, deretter som fagarbeider på Ekofisk-feltet i Nordsjøen.

– Det er ikke for mange stortingsrepresentanter i dag som har fagbrev i bunn. Et storting bestående av 169 representanter bør i størst mulig grad representere folket – i kjønn, alder og bakgrunn.

Kultursjokk

Det er ikke bare Lerbrekk selv som mener hun skiller seg ut. Da partisekretær Audun Herning var i Rogaland kom han med følgende advarsel:

– Han sa at Stortinget nok blir et større kultursjokk for deg, Solfrid, enn det du har regnet med.

I mediekretser i Rogaland har Lerbrekk fram til for få uker siden hatt merkelappen «ukjent». I alle fall sammenlignet med de andre listetoppene i Rogaland – som stort sett er rikskjendiser.

– Jeg har jo merket at jeg har vært lite kjent, men et av hovedprosjektene har vært å endre på det, og der mener jeg at vi har gjort en god jobb.

Ingen Che Guevara

Lerbrekk bor sammen med fem andre i en stor, hvit – noen vil si småborgerlig – enebolig på Kverneland på Jæren.

Men dere som håpet på Che Guevara-plakater og hippie-estetikk, blir nå skuffet: Ikke et eneste batikk-plagg i sikte, ingen revolusjonshelt, ingen sovjet-stjerne.

– Alt er pakket ned, vi skal flytte.

Lerbrekk og kjæresten Lisbeth Tallaksen (26) tar med seg hunden Shira og to hester til en nyinnkjøpt gård i Vennesla i Vest-Agder.

– Der skal vi ha nytt kollektiv, og så skal vi drive med skog. Vi tenkte også litt på hobbydrift med lama og skotsk høylandsfe, og kanskje lage en besøksgård etter hvert – det er målet, sier hun.

Derfra blir det – kanskje – hyppig pendling til Oslo.