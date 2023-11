Solcellepanel har blåst av et hus og truffet flere hus på Sola

Politiet rykket ut til melding om at et hustak hadde kollapset i Grotnesvegen på Sola. Det viste seg å være et solcellepanel som hadde blåst av et annet hus og truffet flere hus i nærheten.

Dette melder politiet i Sør-Vest på X.

Det er ikke meldt om personskade.

Det var vitner som ringte inn og varslet nødetatene.

Oppdateres.