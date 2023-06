Solbakken har ei god kjensle om forma til Haaland

– Eg har ei god kjensle på at dette skal gå greitt. Eg synest han verkar fin bådet i hovudet og i beina, men han har ikkje vore i fysisk aktivitet. Dette seier landslagssjef Solbakken etter at han hadde eit halvtimes møte med Erling Braut Haaland i går. Haaland har mellom anna feira Champions League-sigeren den siste veka, og slutta seg først til landslagstroppen i går ettermiddag. Haaland skal berre trene lett i dag, men er med for fullt på treninga i morgon. Laurdag er det EM-kvalifiseringskamp på Ullevaal mot Skottland.