Sola vant mot kroatisk motstand i europaligaen – klar for kvartfinale

Sola fortsetter å overbevise i europaligaen for håndball for kvinner. Søndag ble det 31-23-seier mot Podravka Vegeta.

Dermed er det norske laget klart for kvartfinale i turneringen.

Det var lenge jevnt mot tabelljumboen fra Kroatia, og til pause var hjemmelaget i føringen med to mål.

Det norske laget skjerpet seg imidlertid i 2. omgang, og tolv minutter før slutt hadde de opparbeidet seg en tremålsledelse i kampen.

Ledelsen ga de aldri fra seg, og de gulkledde kunne dermed innkassere sin fjerde seier i årets europaliga.

Live Rushfeldt Deila scoret flest for Sola med sju mål. Tina Barisic noterte seg for hele ti nettkjenninger for hjemmelaget.

I motsatt oppgjør ble det 35-29-seier til Sola.