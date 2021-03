Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Israel er i front og er snart ferdigvaksinert, mens Norge ligger langt på etterskudd. I tillegg ser vi at Sola og andre kommuner her i regionen mister doser til Oslo. Derfor tenkte jeg at jeg må gjøre et forsøk, sier ordfører Tom Henning Slethei (Frp) i Sola.

I et brev til den israelske ambassadøren i Norge spør han om det er mulig å få til et vaksinesamarbeid så snart Israel er fullvaksinert og har overskuddsvaksiner.

– Jeg spør om vi kan komme på kjøperlista som de allerede har. Land som Danmark har allerede meldt seg på, sier Slethei.

Kjenner ambassadøren

Slethei har allerede et godt forhold til ambassadør Alon Roth-Snir.

Ambassadøren var på besøk i Rogaland i høst, og da møttes de to under arrangementet «Bike for peace».

Roth-Snir var da på privat besøk hjemme hos Slethei, og de hadde en uformell prat om Israels muligheter for samarbeid med kommuner og andre i Norge.

Han vil derfor bruke den kontakten han har med den israelske ambassadøren for å prøve å skaffe ekstradoser.

– Hvis vi får det til, deler vi gladelig med nabokommunene, sier Slethei.

Ambassadøren er positiv til forespørselen fra Sola, og sier de vil de vurdere nærmere om det er mulig å inngå et slikt samarbeid, skriver Stavanger Aftenblad.

Helsedepartementet skeptisk

Brevet fra Sola-ordføreren faller ikke i god jord i Helse- og omsorgsdepartementet.

SKEPTISK: Statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) Foto: Renold Tennysen Christopher / NRK

– Kommunene bør forholde seg til det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Det å godkjenne, kjøpe inn og distribuere vaksiner er komplisert, og krever en profesjonell organisasjon, sier statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) i en e-post til NRK.

Ifølge Korkunc er det ikke noe som tyder på at Israel har vaksinedoser til salgs i den nærmeste fremtid.

Han mener det er store fordeler med å forhandle på vegne av 450 millioner mennesker framfor på egen hånd.

– I løpet av mars og i andre kvartal forventer vi en betydelig økning av vaksineleveransene. EU satset på avtaler med en rekke ulike selskaper for å være sikre på at noen lykkes. Vi forventer at vi skal kunne vaksinere alle voksne som ønsker det i løpet av sommeren. Vår vurdering er at den beste strategien for vaksinetilgang er å opptre samlet.

For lite vaksiner

Slethei understreker at han er fornøyd med regjeringens håndtering av pandemien og krisen så langt.

– Men i vaksinesamarbeidet synes jeg de virker ganske passive. Vi er et av landene som har dårligst dekning. Da kan vi ikke sitte på et kontor og vente. Da må vi ut og sørge for å få økt leveransene. Det er viktigere enn å ta 3 prosent fra noen kommuner, slik regjeringen gjør i den nye vaksinestrategien som kom tirsdag.

Slethei avviser at han har sendt brevet som et spark til regjeringens vaksinearbeid. Men han reagerer på at Sola kommune blir fratatt doser, mens nabokommunene Sandnes og Stavanger ikke blir det.

– Jeg hadde ikke sendt det hvis jeg trodde at det ikke var realisme i det. Men hvor stor muligheten er, vet jeg ikke.