Sola har for få pedagogar

Barnehagane i Sola har framleis for få pedagogar, skriv Solabladet. Kommunen har eit mål om at halvparten av dei tilsette i barnehagane skal vere utdanna pedagogar. I dag er talet på litt over 40 prosent. Til avisa seier kommunalsjef for oppvekst og kultur, Rune Moen, at Sola saman med andre kommunar i regionen slit med å finne nok kvalifisert personale.