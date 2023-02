Sola gjekk vidare til kvartfinalen i Europaligaen

Kvinnelaget til Sola handball gjekk vidare til kvartfinalen i Europaligaen i går, sjølv om dei tapte den siste gruppespelkampen 26- 28 på heimebane for det danske laget Nykøbing Falster. Sola blei nummer to i gruppa si og skal møte det tyske laget Thuringen i kvartfinalen neste månad.

Det er andre året på rad at Solakvinnene går vidare til kvartfinalen i Europaligaen.