Sola flymuseum får et Sea King-helikopter

Tre pensjonerte Sea King-helikoptre doneres nå til norske museer etter 50 års tjeneste. Ett av helikoptrene blir plassert på Sola flymuseum. To av helikoptrene var operative fram til Sea King gikk av beredskap i desember.

– Sea King-helikoptrene har vært norsk redningshelikoptertjenestes ryggrad i 50 år. Siden den ble etablert i 1969, har helikoptertjenesten både hjulpet og reddet et utall mennesker i nød over hele Norge. Det er derfor viktig at historien til disse blir tatt vare på, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl i en pressemelding.