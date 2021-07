Søkt om lån til Haugesund sjukehus

Ledelsen i Helse Fonna har søkt regjeringen om et lån på 700 millioner kroner slik at byggetrinn 2 på Haugesund sjukehus kan forseres med hele sju år. Foretaksledelsen håper låneopptaket blir godkjent i statsbudsjettet i høst slik at det nye bygget til en milliard kroner kan påbegynnes i 2023 og stå ferdig i 2025.