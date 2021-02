Sokneprest må slutte i jobben

Sokneprest Bård Boye må slutte i jobben i Jørpeland menighet, melder Aftenbladet. Biskop Anne Lise Ådnøy sier at situasjonen i menigheten lenge har vært kompleks og fastlåst. Boye er ikke enig i at den beste løsningen er at han må slutte.