Søket held fram

Søket etter ein sakna mann i 30-åra blir starta opp igjen no i morgontimane. Det skal no søkast på land, sjøsøket vart avslutta ved midnatt. Politi, sivilforsvaret og frivillige deltek i søket. Totalt er det over 40 personar som no skal leita langs strendene på Finnøy, etter mannen som har vore sakna sidan i går.