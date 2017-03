Søker spor etter savna kollega

– Dette er en veldig krevende situasjon for Bremnes Seashore og våre ansatte var ivrige etter å fortsette søket for å finne ut hva som har skjedd, sier administrerende direktør Einar Eide.

Derfor søker de nå på egen hånd med to fartøy med undervannsroboter ombord. På oppfordring fra politiet konsentrere de søket til området mellom det båten har havn, og der den ble funnet.

37 år gamle Stian Husebø fra Nord-Talgje ble meldt savnet lørdag morgen da en tom arbeidsbåt ble funnet med motoren i gang i fjæresteinene på nordøst-siden av Finnøy.

Etterforskerer og søker

I helga gjennomførte politiet og frivillige en omfattende leteaksjon. Den frivillige delen fortsetter ennå, men politiet på sin side har lagt sitt søk på is inntil videre.

– Nå holder vi må med taktisk etterforskning og har satt av to etterforskere for å nøste opp i to løse tråder, sier lensmann i Ryfylke, Rolf Kant.

Den savna ble sist sett hos handelsmannen på Helgøysund fredag kveld.

– Fra sent fredag kveld og til morgenen så har vi ikke noe konkret. Det er gjort noen observasjoner av en båt, men det kan også være en annen båt. Nå skal vi undersøke GPS'en ombord, og håper å finne noe der, sier Kant.

Politiet har fått noen flere tips etter at de, i samråd med pårørende gikk ut med navnet på den savnede mannen søndag kveld, men håper fortsatt på at flere tar kontakt om de har sett noe.