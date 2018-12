Bak på båten hang det en liten, hvit rib-båt med blå stripe, som var merket «Ballongen». Politiet er svært interessert i å komme i kontakt med eier eller eventuelt andre som kjenner til denne båten.

Båtbrann ved Mjølsnesholmane Du trenger javascript for å se video.

– Vi har søkt rundt visuelt og med varmesøkende kamera. Dykkere har vært nede rundt og under båtvraket. Så langt ser vi ingen tegn til at det har vært personer om bord, sier redningsleder Eirik Walle i Hovedredningssentralen (HRS) Sør-Norge til NRK klokken 09.50.

Styrmann Trond A. Sandanger på rutebåten MF «Foldøy» sa til NRK tirsdag morgen at han observerte det han karakteriserer som eksplosiv brann med mye svart røyk fra båten.

Bak på båten hang det en rib som er merket «Ballongen»​​​​​​. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Jeg ringte brannvesenet i Stavanger og meldte fra om brannen. Jeg antok da at den brennende båten befant seg noe nærmere Sjernarøy enn Finnøy. Dette viste seg seinere å stemme da jeg sjekket posisjonen på kartet, sier han.

Meldinga om brannen kom klokken 07.00.

Båten skal ha stått oppe på Alnaskjær da den begynte å brenne, ifølge HRS.

Cabincruiser

– Det pågår fortsatt søk med redningshelikopter fra Sola og båter i området, forteller

Brannen skal nå være slukket, og båten er helt utbrent.

Ifølge HRS er det en cabincruiser på 35-40 fot som har brent.

Eirik Walle i HRS sier at det for øyeblikket pågår et arbeid for å finne ut hvem som eier båten.

– Var det folk ombord?

– Det er foreløpig ukjent, men vi søker med det utgangspunkt at det kan ha vært folk ombord i båten da den begynte å brenne.

Søket ble trappet ned i 10-tiden. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Walle sier at ingen er meldt savnet til politiet og det er heller ikke meldt inn noen bekymringer som kan knyttes til båtbrannen.

Passasjerbåt bisto

Dykkere, brannbåt, ambulansebåt og politi er i området.

Ansatte i oppdrettsbransjen fra Finnøy har også meldt seg til å delta i søket, ifølge HRS.

Passasjerbåten MS Rygerprins i Finnøyruten er et drøyt kvarter forsinket i ruten etter å ha ligget nord for Finnøy og deltatt i redningsoperasjonen.