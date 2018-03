Søk etter savnet 12-åring

Det iverksettes søk etter ei savnet 12 år gammel jente som forsvant fra sin bestemor under en skitur på Sinnes i Sirdal, melder HRS Sør-Norge. Jenta ble sist observert på parkeringen på Haugen Camping for to timer siden. Jenta er kledd i skibekledning; lilla bukse og sort jakke. Røde Kors starter søk.