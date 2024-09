Søk etter funn av drivende båt i Haugesund

En 14/15-fots båt med påhengsmotor kom drivende ved Karmsund bru i Haugesund. Hovedredningssentralen har sendt redningsskøyta og redningshelikopter for å undersøke noen kan ha vært i båten. Båten har drevet inn til en brygge.

– Vi antar at båten har drevet av. Så vi er ikke veldig bekymra, men vi gjør et søk, sier Eivind Bø som er redningsleder HRS.

Meldingen kom 17.54 og redningsskøyta ble sendt etter få minutter. Klokken 18.55 melder politiet at det ikke noe som tyder på at noen har falt i vannet. Det blir avsluttet på stedet.



Politiet ber om at det blir tatt kontakt med politiet på 02800 dersom man vet hvem som eier båten.