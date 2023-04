Søk avblåst etter observasjoner av tom kajakk

Det ble gjort observert en kajakk som drev sørover utenfor Hestnes i Hafrsfjorden i Stavanger, meldte hovedredningssentralen i 13.30-tiden. Nå er søket avlyst etter meldinger om at kajakken bare hadde slitt seg.

HRS sendte ut et helikopter samt politibåt og nødetater til området for et søk. – Det er alltid en sjanse for at noen kan ligge i vannet og ha behov for hjelp, sier redningsleder Steinar Vatne.