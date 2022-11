Snur i lakseskattsaka

Fellesforbundet og LO har snudd i lakseskattsaka og støttar nå grunnrenteskatt for oppdrettsselskap i Noreg, skriv Klassekampen.

Men forbundet krev at grunnrenteskatten skal utformast slik at den favoriserer selskap som foredlar fisken i Noreg, og blir høgare for selskap som sender fisken til tilarbeiding i utlandet.