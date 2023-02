Snøtrøbbel også i sør

Snøvær og glatt vei har ført til at en trailer står fast på E39 på Helleland, like sør for avkjøringen til fylkesvei 42. Traileren sperrer begge kjørefeltene. Veitrafikksentralen er varslet og sender entreprenør. Politiet vil også bistå. Det er uklart når traileren kan fjernes, og politiet ber bilister å vurdere å kjøre via Tonstad, både fra nord og sør.