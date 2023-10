Snøproduksjonen i gang i Sirdal

Kaldt vær gjør at snøkanonene i Sirdal setter i gang tidligere enn normalt, melder Sirdal Skisenter.

– Det er ikke ofte vi er i gang så tidlig, skriver Eirik W. Henningsen fra skisenteret i en melding.

I helgen produseres snø i Tjørhomfjellet, hvor Henningsen regner å åpne for ivrige gjester i løpet av denne kuldeperioden.

For å produsere snø kan du bruke en viftekanon eller en lansekanon. Fredag kveld produserte Sirdal Skisenter snø med viftekanoner, som gjerne brukes under lavtrykk. Henningsen håpet imidlertid å kunne bruke lansekanoner i løpet av natten.

– Vi bruker cirka 20 liter vann per sekund, men håper å komme oss opp i over 60 liter per sekund i løpet av natten, skriver Henningsen.