Snøkaos skaper store problemer

I morgentimene var E39 ved Runaskaret i Bjerkreim kommune stengt. Klokken 12.30 meldte politiet at nordgående kjørefelt er åpen for trafikk.

– Det er veldig stille på E39 nå. Det laver ned bløt, tung snø som legger seg i veibanen. Det har snødd tungt de siste fire timene, forteller NRK-reporter Johan Mihle Laugaland direkte fra snøkaoset i Bjerkreim klokken 12.00.

De siste timene har det kommet flere meldinger om lastebiler som har satt seg fast på strekningen i bakken opp Runaskaret.

Lastebilsjåførene legger på kjetting for å komme seg opp bakken i Runaskaret på E39. Foto: Kaj Hjertenes / NRK

– Her er det bare kaos, forteller lastebilsjåfør Terje Helleren.

– Jeg har stått her siden klokken 08.00 i morges, legger lastebilsjåfør Stein Terje Omdal til.

Like over klokken 14.00 melder politiet at E39 i Rogaland er åpnet mellom Vikeså og Ålgård etter vogntogberging.

Klokken 15.00 melder politiet at trafikken går som normalt. I hele dag har det vært lang ventetid, flere trafikale problemer og kraftig snøvær.

– Alt skal nå være åpnet. Politiet har trukket se ut, og trafikken går i det tempoet det kan under disse forholdene, sier operasjonsleder Olaug Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt.

På Ålgård og Vikeså, de to tettstedene Runaskaret ligger mellom, ble all tungtrafikk stanset. Der ble de pålagt å legge på kjettinger, melder politiet. Foto: Ragnar Christensen / NRK

Flere uhell

I hele Sør-Rogaland er det meldt om glatte veier torsdag formiddag.

Det har ført til flere trafikkuhell. På Sveinsvoll i Klepp kommune havnet en bil i grøfta, på Orstad i Gjesdal kommune havnet en lastebil i grøfta, på Soma i Sandnes kolliderte to biler, på Nærbø kolliderte en brøytebil og en personbil, i Tengsbakken på RV44 sto en lastebil stille og på Hoveveien i Sandnes kolliderte to biler.

I tillegg kjørte en skolebuss uten passasjerer av veien på Finnøy. Bussen havnet i grøfta i det den møtte et vogntog på en trang vei.

Ved Vikeså sto trailerne i kø tidligere i dag. Foto: Johan Mihle Laugaland / NRK

Tilbake på E39

På Ålgård og Vikeså, de to tettstedene Runaskaret ligger mellom, ble all tungtrafikk stanset. Der ble de pålagt å legge på kjettinger, melder politiet.

– Det står mye toakslet trekkvogner og utenlandske biler med dårlig dekk og kjetting. Da skal det ingenting for at de blir stående, forteller lastebilsjåfør Omdal.

– Det har jo ikke kommet så mye snø?

– Det er det lille sleipe laget med snø som skal til for at det trafikken blir stående, svarer han.

Se slovaken Roman Mattis' tre forsøk på å komme seg opp Runaskaret på E39.

Kvart over tolv meldes det fra E39 at det fortsatt er store problemer. Flere vogntog står fortsatt fast flere steder mellom Vikeså og Ålgård.

Trafikken som kommer fra Stavanger og fra Flekkefjord kan med fordel ta av fra E39 og kjøre Fv. 44 via Bryne og Egersund istedenfor.

Kvart på to begynte det å løsne. En redningsbil fra Viking dro opp traileren som skapte problemer og stoppet trafikken.

Bedre vær på vei

Heldigvis skal ikke snøværet fortsette veldig lenger. Allerede i ettermiddag skal værsituasjonen bedre seg.

– Det ser bedre ut. Det er fortsatt en sone med nedbør som ligger over Rogaland og Vest-Agder, den vil bli svakere utover ettermiddagen. I morgen ser det roligere og tørrere ut, forteller statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe.