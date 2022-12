Snøen skaper kø på veiene

Trafikken går sakte i Vikesåbakkane langs E39 i Bjerkreim. Årsaken er at det i en periode var full stopp på veien på grunn av at en trailer satt fast i bakken. Det sto opp mot 50 trailere som skulle opp Vikesåbakkane mot Runaskaret. I samme kø sto brøytebilene, og det er årsaken til at det ikke var brøytet godt nok i området. Vår reporter melder om at køen er i ferd med å løse seg opp nå. Snøen skaper også farlige kjøreforhold ellers i fylket. På Karmøy har det særlig kommet mye snø, og det arbeides iherdig med å holde veien fri for snø.