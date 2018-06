Snøen fordampet og strømprisene stiger

En kilowattime nå i starten av juni koster anslagsvis 30 prosent mer enn i juni i fjor, ifølge strømleverandør Fjordkraft.

– Fint vær har sin pris, men trøsten er at forbruket i husholdningene er lavt når det er sommer og ekstra lavt når der er så varmt, sier kommunikasjonsdirektør Jeanne K. Tjomsland i Fjordkraft.

– Må importere dyrere strøm

Sigve Ekeland, avdelingsleder for krafthandel i Lyse Produksjon AS, forventer at prisene vil stige videre dersom det fine sommerværet fortsetter.

– Foreløpig er det ikke dramatisk, men ved en langvarig nedbørssvikt så vil vi etter hvert måtte importere mer kraft fra våre naboland og da trolig til litt høyere priser enn hva vi har i dag, sier Ekeland.

Selv om kraftprisene forventes høye framover er trøsten for forbrukerne at husholdningenes strømforbruk i juli vanligvis bare er en fjerdedel av forbruket i januar.

NRK har også vært i kontakt med flere andre kraftselskaper som Eidsiva, Hafslund og Statnett. Disse bekrefter forventningene fra Fjordkraft og Lyse om mer import av strøm og økende priser.

Badestrand i vannmagasinet

I Norges tredje største kraftmagasin, Svartevatn i Øvre Sirdal, har en liten badestrand kommet til syne. Så lite vann er det der nå.

Mari Gilje Galta og Einar Thygesen i Sira-Kvina kraftselskap nyter ekstremvarmen, men regner med å måtte bremse strømproduksjonen framover. Foto: Arild Eskeland / NRK

– Fyllingsgraden i seg selv er kanskje ikke unormalt lav på denne tiden av året, men vanligvis pleier det jo å være mer snø igjen som skal smelte utover sommeren. I år er det denne snøen som mangler, sier Mari Gilje Galta, sivilingeniør i produksjonsavdelingen til Sira-Kvina kraftselskap.

Med 25 grader 1000 meter over havet i fire-fem uker har snøsmeltingen vært ekstrem, men mesteparten har rett og slett bare fordampet. Lite har kommet ned i magasinet.

– Med så høye temperaturer er det mye mer fordamping enn vanlig, bekrefter Einar Thygesen, produksjonssjef i kraftselskapet.

Fyllingsgraden vil synke

Det noe uvanlige fenomenet gjelder ikke bare på Sør-Vestlandet. Rekordvarmen i mai gir generelt lave forventninger til påfyll i norske kraftmagasiner utover sommeren.

Så selv om fyllingsgraden i norske vannmagasiner for øyeblikket faktisk er noe høyere enn normalt for årstiden, 49,6 prosent mot en medianverdi på 44 prosent, er prognosene framover ikke de beste for forbrukerne.

Snømengden i fjellet er nå så mye lavere enn vanlig at det tilsvarer minst to hele månedsforbruk av strøm i en norsk forsommermåned. Foto: Arild Eskeland / NRK

– Som et resultat av den kraftige smeltingen ligger snømengden akkurat nå, ifølge NVE, 25 TWh under normalen, sier Stina Johansen, kommunikasjonssjef i den nordiske kraftbørsen NordPool.

– Produksjonen må ned

For å sette tallet inn i en sammenheng så utgjør 25TWh mer enn dobbelt så mye som hele det norske strømforbruket i en gjennomsnittlig mai måned.

– Det bør snart begynne å regne, ellers må vi produsere mindre, medgir Mari Gilje Galta.

– Men folk elsker jo dette været?

– Ja, det gjør jeg også. Jeg nyter været privat for å si det sånn, ler hun.