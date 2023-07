Snart blir det ulovleg å overnatte på p-plassen ved Killingøymoloen

Parkeringsplassen nord for Killingøymoloen i Haugesund har blitt ein ynda plass å sette bubilen for natta, men det skal det nå bli slutt på, skriv Haugesunds avis. Parksjef Svein Aase i Haugesund seier at skilt som forbyr parkering lengre enn seks timar, er i produksjon. Men han presiserer også at dei som nå parkerer bubilane på den kommunale parkeringsplassen nord for Killingøymoloen ikkje gjer noko gale.