Ingen lettelser i tiltak på Nord-Jæren. Skolene i Stavanger går til rødt nivå

Tirsdag sier statsminister Erna Solberg at de nasjonale tiltakene lettes opp fra fredag 16. april. At det lettes på tiltakene nasjonalt, betyr ikke at tiltakene lettes for alle.

Like etter regjeringens pressekonferanse besluttet ordførerne på Nord-Jæren å videreføre dagens nasjonale tiltak i kommunene.

– Vi er bekymret for smittesituasjonen på Nord-Jæren. Situasjonen følges nøye, og dersom vi får en forverring de neste dagene vil vi vurdere strengere tiltak enn vi har i dag, sier ordfører Kari Nessa Nordtun til NRK.

Det har vært et kraftig smittehopp spesielt i Stavanger de siste dagene. Tirsdag er det registrert 40 nye smittetilfeller. Det er tre flere enn dagen før.

– Det er mange klynger spredt på flere situasjoner. Det er utfordrende å holde oversikt, det er høyere andel ukjent smitte enn tidligere, sa smittevernoverlege Runar Johannessen i tirsdagens kommunalutvalg.

Siden fredag har det vært 122 nye smittetilfeller i Stavanger.

Innfører rødt nivå på skoler

Det har vært smitte på flere skoler i Stavanger de siste dagene.

Rundt 50 elever er smittet og over 900 er i karantene, bekrefter kommunen til NRK.

– Barn smitter hverandre, smitten forplanter seg og mange skoler er involvert, sier Johannessen.

Runar Johannessen er smittevernoverlege i Stavanger og orienterte om situasjonen i tirsdagens kommunalutvalg. Foto: Frida Ripland Moberg / NRK

Stavanger innfører derfor rødt nivå på alle skoler og barnehager. Skolene og barnehagene blir stengt for barn onsdag, for at rødt nivå skal kunne planlegges.

Sandnes, Sola og Randaberg har ikke like høyt smittetrykk på skolene og holder derfor skolene på gult nivå.

De neste dagene vil være avgjørende

Selv om smittetallet i Sandnes, Sola og Randaberg noe er lavere enn i Stavanger, er ordførerne klare på det ikke kan lettes på tiltakene.

– Selv om vi har relativt lave smittetall i Sandnes isolert, er situasjonen veldig usikker i regionen, sier ordfører Stanley Wirak.

Ordførerne sier at smitteutviklingen de neste dagene vil avgjøre om de må stramme ytterligere inn, eller om de kan lette i tiltakene. Kommunene håper å kunne følge de nasjonale tiltakene dersom smitten de neste dagene reduseres.

Beboer ved omsorgsbolig død

Tirsdag morgen kom nyheten om at en ny beboer på Rovik bo- og aktivitetssenter i Sandnes som var smittet av covid-19, er død.

Totalt åtte beboere har fått påvist smitte på senteret den siste uken, og to av disse er døde.

De smittede på Rovik bo- og aktivitetssenter har fått påvist den sørafrikanske mutanten. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Også fem ansatte har testet positivt, og alle på sykehjemmet er smittet med den muterte sørafrikanske virusvarianten.

– Det var en eldre mann over 85 år med alvorlig underliggende sykdom. Han døde med smitte i kroppen, sier kommuneoverlege Hans Petter Torvik.

– Situasjonen er krevende, både for beboerne og de ansatte. Det er fortsatt ansatte som er i karantene, utdyper Torvik.

Sandnes har tirsdag registrert ti nye smittetilfeller det siste døgnet. Minst to av disse har ukjent smittevei.

– I helgen hadde vi til sammen åtte smittede, og alle var nærkontakter, så det er litt overraskende at tallene nå stiger. Samtidig tester vi som regel flest folk på mandager, forklarer Torvik.