Fullvaksinerte smittet i Haugesund – må i karantene

I Haugesund har de enda ikke klart å få kontroll på smitteutbruddet som har herjet de siste ukene.

Onsdag ble det meldt om 30 nye smittetilfeller i kommunen, det nest høyeste tallet registrert under pandemien.

Nå forteller kommuneoverlegen at de har hatt minst tre tilfeller hvor fullvaksinerte har fått påvist korona. Det skal være snakk om én helsearbeider og to eldre.

– Fullvaksinerte personer blir også smittet. Det har vi sett flere eksempler på den siste uka, sier Jostein Helgeland, kommuneoverlege i Haugesund.

Han opplyser også at personer som har fått én av to vaksiner har blitt smittet. Disse blir satt i karantene som alle andre, fordi de risikerer å smitte videre.

– De vaksinerte ser ut til å være beskyttet mot alvorlig sykdom og får et mye mildere forløp, som er det viktigste. Det som er usikkert er hvor mye de eventuelt smitter videre, sier Helgeland.

I Haugesund har de hatt de strengeste smitteverntiltakene i en uke, men smittetrykket har enda ikke gått ned. Foto: Thomas Halleland / NRK

Må oppføre seg som andre

Mandag hadde nærmere 508.000 nordmenn fått én dose med korona-vaksinasjon, mens 263.000 er fullvaksinerte og har fått to doser.

Folkehelseinstituttet (FHI) har tidligere uttalt til NRK at vaksinasjonen beskytter mot alvorlig sykdom, men at de som er fullvaksinerte likevel risikerer å smitte andre.

Line Vold er avdelingsdirektør i FHI. Foto: Berit Roald / NTB

– Det tar tid fra man er vaksinert til man bygger opp beskyttelse mot covid-19. Det betyr at det vil være noen som blir syke hvis de blir smittet rett etter at de er vaksinert. Og full beskyttelse har man ikke før det har gått cirka en uke etter at man har fått andre dose, sa avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

Fylkeslege i Rogaland, Janne Dahle-Melhus, forteller at ferdigvaksinerte må forholde seg til de gjeldende smittevernreglene.

– Vi venter fortsatt på helt pålitelige data om hva vaksineringen gjør med evnen til å smitte andre. Derfor er det ennå ikke sluppet opp for de fullvaksinerte ennå, forklarer hun.

Janne Dahle-Melhus er fylkeslege i Rogaland. Foto: Arild Eskeland

– Urovekkende

I Haugesund er det fremdeles høyt smittetrykk, til tross for at det i forrige uke ble innført det høyeste tiltaksnivået i syv kommuner på Haugalandet i Rogaland.

– Smittetallene er stabilt høye, og slik har det vært i over en uke. Vi ser dessverre ingen nedgang ennå, sier Helgeland.

I Haugesund er det folketomme gater. Byen er stengt ned. Foto: Thomas Halleland / NRK

Han opplever at den muterte engelske virusvarianten er langt mer smittsom enn den vanlige. Det gjør det også arbeidet med smittesporing mye vanskeligere.

– Det er urovekkende. Smitten hopper videre på en helt annen måte enn viruset i fjor. Det kan se ut som en kort samtale på ett minutt i vanlig prateavstand kan være nok. Man kan bli smittet nærmest i forbifarten, sier han.