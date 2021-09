Smittetallene på vei ned

I Stavanger er seks personer koronasmittet siste døgn, og alle er smittet av nærkontakter. Blant de smittede er en ansatt i et av kommunens bofellesskap. Dette er ikke et bofellesskap for eldre. Det er også påvist smitte på Skeie og Teinå skoler.

I Sandnes er to personer smittet siste døgn. Et barn er smittet av nærkontakt, og det pågår fortsatt smittesporing for kvinne i 20 årene.

I Sola er en person i alderen 10–19 år koronasmittet av en nærkontakt.