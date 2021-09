Smittesituasjonen er positiv



16 personar er smitta av korona i Stavanger det siste døgnet. 11 av dei er under 30 år. I Sandnes er fem personar smitta, alle er under 30 år. To personar er smitta i Sola og ein i Gjesdal I Karmøy er tre personar smitta. Talet på dagleg smitta går nedover.