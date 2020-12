Smitten øker i Stavanger

I går ble det registrert åtte nye personer med covid-19 i Stavanger. For fire personer er smittekilden ukjent, dette gjelder en mann (19), to kvinner i 40 og 50 årene, og en mann i 80 årene. Mann (18) og to menn i 30 og 50 årene er smittet av nærkontakter. En mann (18) er smittet i en annen kommune.