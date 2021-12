Smittehopp i Eigersund

Smittetala for Eigersund kommunen gjer eit kraftig hopp. Siste døgn er det oppdaga ni koronasmitta personar der. I går var talet to. Dagen før fire. Det positive, om det går an å seie det, er at alle dei smitta siste døgnet veit kor smitten kjem frå.