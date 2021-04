Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Natur og gatekunst på ei «øy utan gater» blir vanlegvis brukt som innsalspunkt for turistar om Utsira.

Men i år valte utleigar John Christian Austrheim å lokka med «noregsferie på smittefri øy» i si annonse, med god respons.

– Førebels har eg mange bestillingar for sommaren. Det er rundt seks familiar som allereie har bestilt. Eg har også bestillingar i mai.

SMITTEFRITT: Utsira i Rogaland har berre 193 innbyggjarar, og null smittetilfelle, men følgjer likevel dei same strenge restriksjonane som resten av Haugalandet på grunn av smitteutbrotet på fastlandet. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Treng turistane

To familiar skulle eigentleg leige av Austrheim også i påskeferien, men kansellerte.

– Den lokale smitta på Haugalandet gjer folk skeptiske, dei blei kanskje litt redde.

– Er du bekymra for at turistar kan føre med seg smitte?

– Nei, folk brukar vitet. Viss dei er sjuke held dei seg heime. Folk treng å komme seg ut i desse tidene.

Han understrekar at han tar grundig utvask etter utleige.

SPESIELL ANNONSE: «Klar for Norgesferie i 2021 på en smittefri øy?» skreiv John Christian Austrheim i ei Facebook-annonse for utleige på Utsira. Foto: Skjermbilde/Facebook

Austrheim meiner kommunen treng turistane.

– Eg tenkjer på sjølve næringa. Det er to sider av same sak. Dei kan bli sårt ramma viss det kjem smitte, men det er mange næringsdrivande verksemder her. Det påverkar økonomien over tid.

Kommunar uten koronatilfelle Ekspandér faktaboks Desse norske kommunane har førebels ingen registrerte smittetilfelle: Kvitsøy (Rogaland)

Utsira (Rogaland)

Nissedal (Vestfold og Telemark)

Modalen (Vestland)

Leka (Trøndelag)

Namsskogan (Trøndelag)

Rindal (Trøndelag)

Røyrvik (Trøndelag)

Hattfjelldal (Nordland)

Røst (Nordland)

Kåfjord / Gáivuotna (Troms og Finnmark) Kjelde: FHI

Ordførar Marte Eide Klovning oppfordrar turistar og «deltidsinnbyggjarar», som dei kallar hyttefolket, til å ta turen til øya. – Dei er viktige i dette samfunnet og bidreg på mange ulike måtar. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Håper på kontroll på smitta

Utsira opplevde ei sjeldan auke i turistar i fjor sommar til trass for pandemi, men er framleis utan smittetilfelle.

Ordførar Marte Eide Klovning håpar at turistane vil komme på sommarferie, også i år.

– Du oppfordrar altså folk til å reise dit?

– Ja. I fjor sommar var smittetalla veldig låge så då var det fullt mogleg. Viss regjeringa opnar for det ønskjer me at folk skal besøke øya. Reiselivet og næringslivet treng det, dei har vore stengd så og sei sidan haust.

– Eg håpar det blir kontroll på smitta og at det går an å reisa rundt i landet.

Ordføraren vil gjerne ha turistar også i påska, til trass for høgt smittetrykk på Haugalandet dei siste vekene, skriv Haugesunds Avis.

– Vil de ikkje halde talet på null?

– Sjølvsagt vil vi det. Vi vil ikkje at dei skal komme viss dei har symptom, men så lenge regjeringa meiner at det er forsvarleg å ikkje ha hytteforbod i påska, skal ikkje eg vere den som seier at vi ikkje vil ha dei hit, seier Klovning.

Fleire får vaksinen

Overlege for Folkehelseinstituttet, Preben Aavitsland, meiner det er mogleg å håpa på ein meir normal sommar.

Preben Aavitsland, overlege for Folkehelseinstituttet. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– Alle tiltaka går utover noko, og me ønskjer ikkje å ha tiltaka lenge. Men pandemien skal snart vera på retur og stadig fleire blir vaksinert. Me håpar difor at det til sommaren blir eit nokså normalt reiseliv.

Han trur serverings- og reiselivsbransjen kan satse på sommaren.

– Det er ei utfordring at det går utover mange bransjar, dessverre, men det kan bli verre viss ein får eit utbrot som gjer at dei må stenga heilt. Me håper bedriftene kan halde ut nokre månader til, så kan det ta seg opp igjen til sommaren.

Aavitsland seier at folk bør reise minst mogleg no.

– Vi ønskjer minst mogleg reiser i påska. Både til «smittefrie» kommunar og andre. Det kan hende det ikkje er så lurt å tiltrekke seg turistar i påska, kanskje dei burde venta med det til sommaren.

KORONAFRITT: Kvitsøy kommune med rundt 500 innbyggjarar er, saman med Utsira, éin av to koronafrie kommunar i Rogaland. Foto: Anna Sørmarken Vestly / NRK

Øysamfunn er positive

Stian Giil Bjørsvik er ordførar på Kvitsøy i Rogaland, også dei utan smittetilfelle. Turistar er velkomne.

Ordførar i Kvitsøy kommune Stian Giil Bjørsvik seier ikkje «nei, takk» til turistar. Foto: Anna Sørmarken Vestly / NRK

– Regjeringa har dei forskriftene og tilrådingane som gjeld, så lenge besøkjande les seg opp, så kan dei komme hit innanfor dei gitte rammene.

– Vi vil vera eit inkluderande øysamfunn. Mange har fritidsbustader og dei er ein del av fellesskapet. Dei er velkomne både i påska og sommarferien, same gjeld dagsbesøkjande.