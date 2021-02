Smittede med mutert virus anmeldt

De to personene som fikk påvist mutert virus i Tysvær er anmeldt for brudd på smittevernloven. De ble smittet etter besøk i hjemlandet sitt, og har beveget seg utenfor egen bopel i Tysvær etter at de fikk påvist smitte, melder Haugesunds Avis.