Smitte på skip

Sju personer om bord på et kanadisk-eid skip har testet positivt for korona. Mannskapet er i isolasjon på skipet. Skipet ligger til kai ved Mekjarvik i Rogaland, og vil bli liggende der til karantenetiden på ti dager er over. En syk person om bord på skipet er død. Vedkommende skal ha testet positivt for covid-19 post mortem.