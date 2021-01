Smitte i to skular og ein barnehage

Til saman 43 elevar og 9 tilsette er i karantene etter at elevar ved skulane Auglend og Sunde i Stavanger testa positivt for covid-19, søndag. I tillegg er ein tilsett i Bekketunet barnehage smitta, slik at 20 barn og ni tilsette er i karantene der.