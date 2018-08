Smerter i en hånd og i ryggen

Det viser seg at mannen som ble skadet i Haugesund hadde fått en skiferplate over seg. Mannen hadde plata på en tralle og et hjul sviktet trolig. Han klaget over smerter i en hånd og i ryggen, og ble behandlet på stedet før han ble fraktet videre til sykehuset. Arbeidstilsynet er varslet.