Sluttdato er ikkje sett

Selskapet Boreal kan ikkje seie når dei kjem til å leggje ned ferjesambandet over Høgsfjorden mellom Lauvvik og Oanes. Den 16. november skreiv dei i ei pressemelding at dei skulle leggje ned drifta så snart som praktisk mogeleg, men når avisa Strandbuen spør om dato, kan ikkje selskapet kome med den ennå. Løyvegjevar Rogaland fylkeskommune, seier at sluttdatoen må varslast minst to månader på førehand.