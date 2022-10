Slutt på milliardutbytte til Lyse-kommunene

De 14 eierkommunene i Lyse får ikke milliardutbyttet de hadde sett frem til hvis regjeringens forslag til økt kraftskatt går igjennom. Grunnrenteskatten er foreslått økt fra 37 til 45 prosent. Også inntektene fra strømpris over 70 øre blir foreslått skattlagt med 23 prosent.

Det vil redusere utbytte for eierkommunene i Lyse med 3,3 milliarder kroner over en to års periode. Det mener konsernledelsen i Lyse som i dag orienterte bedriftsforsamlingen om konsekvensene av forslagene.

Utbyttet til de 14 eierkommunene blir dermed 700 millioner kroner slik utbytteplanen legger opp til, sier kommunikasjonssjef i Lyse Atle Simonsen.