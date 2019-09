Slutt på feiring i Madlaleiren

I over 60 år har sjøforsvaret arrangert 17.mai-feiring i Madlaleiren i Stavanger for lokalbefolkninga i Madla bydel. Men no er det slutt. Sjøforsvaret har informert kommunen om at dei ikkje lenger kan bruka ressursar på arrangementet, fordi dei må prioritera vekk aktivitetar som ikkje er direkte retta mot soldatutdanninga.