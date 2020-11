Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Kraftig smitteøkning og nye, strengere nasjonale og lokale smitteverntiltak får nå konsekvenser også for mange bankkunder.

Muligheten for å stikke innom en filial uten avtale, fjernes mange steder.

I stedet blir det bare mulig å avtale fysiske møter, eller ha digitale møter.

Storbanken DNB, som har 56 filialer, innfører ordningen over hele landet, med unntak for Molde og Ålesund.

GJØR AVTALE: Oppslaget på døren til DNBs kontorer i Stavanger sentrum taler sitt tydelige språk. Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

Også SpareBank1-alliansen stenger mange filialer, blant annet i Stavanger.

Kunder forstår

På trappen til SpareBank1 SR-Bank i Stavanger sentrum står Eldar Haram og snakker i telefonen. Han skulle ha ny kodebrikke, men kom til stengt dør.

– Jeg har ringt nummeret jeg pleier å ringe, og kom til en dame på hjemmekontor. Hun skulle få noen her til å ta imot meg. Jeg trenger brikken i dag.

Han har stor forståelse for tiltaket nå som smitten øker, også i Stavanger.

– Det er helt utmerket. Jeg har full forståelse for det.

Og Haram har ingen planer om å skifte ut kodebrikken med engangskode på mobil.

– Nei, jeg bruker telefonen til to ting; ringe og sende meldinger.

Vurderer fortløpende

SpareBank1 holder også kontorene i Oslo, og filialer tett på hovedstaden, stengt for drop-in.

– Situasjonen vurderes fortløpende, og kan endre seg i takt med smitteutviklingen, sier informasjonssjef Bjørnar Mickelson i SpareBank1 Østlandet.

HIT MEN IKKE LENGER: Oppslag på inngangsdøren til SpareBank1 SR-Banks filial på Domkirkeplassen i Stavanger. Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

I hele SpareBank1 SR-Bank-konsernet, med 38 filialer fra Bergen i vest til Oslo i øst, er det ikke mulig å bare komme innom.

– Vi gjør dette for å sikre kundene og våre ansatte, som nå for det meste har hjemmekontor, sier konserndirektør for kommunikasjon i SR-Bank, Thor-Christian Haugland.

SMITTEVERNHENSYN: Kommunikasjonsdirektør i SpareBank1 SR-Bank, Thor-Christian Haugland, sier smittevern nå betyr mest. Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Både antallet fysiske bankfilialer, og bruken av dem, har falt de siste årene. Kontanter forsvinner mer og mer ut.

– Vipps og kortbetaling har overtatt. Det gjør at konsekvensene av stengte dører er mindre enn de hadde vært for noen år siden, sier Haugland.

En del eldre kunder oppsøker likevel fortsatt banken sin. De kan nå ringe eller avtale møte.

SpareBank1 har også stengt for drop-in i Vestfold og nedre Buskerud, Telemark, Midt-Norge, Søre Sunnmøre, Modum og deler av Ringerike-Hadeland.

I Nord-Norge er det åpent inntil videre.

DNB-åpent i Molde og Ålesund

Også DNB har korona-stengte banker mange steder.

– Vi er opptatt av å ivareta myndighetenes retningslinjer om smittevern på en god og ansvarlig måte. Fysiske møter må avtales i forkant, sier kommunikasjonsrådgiver Marte Anundsen Vilming.

I Oslo, Drammen og Bergen forsøker banken å legge opp til flest mulig digitale møter eller telefonmøter, på grunn av den dramatiske smitteøkningen.

FRA DAG TIL DAG: Kommunikasjonsrådgiver Marte Anundsen Vilming i DNB sier det vil kunne være lokale forskjeller fra filial til filial, og at ting endrer seg raskt. Foto: DNB

Samtidig er det fortsatt drop-in i Molde og Ålesund.

– Vi gjør hele tiden løpende vurderinger, basert på dagens smittesituasjon. Derfor vil det naturlig nok være lokale forskjeller. Dette kan også endre seg raskt.