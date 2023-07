Slutt på bildeling i flere byer etter konkurs

Move About har tapt store penger de siste årene. I 2022 endte selskapet med et årsresultat på 25 millioner kroner i minus – før skatt og renter.

– Til tross for vesentlige forbedringer de siste seks månedene er resultatet fortsatt ikke tilfredsstillende, skriver det svenske moderselskapet Move About Group i en pressemelding.

Det betyr at flere nordmenn nå mister sitt bildelingstilbud. Move About hadde biler i Rogaland, Arendal, Oslo og i flere kommuner i gamle Østfold fylke.

– Move About har gått konkurs, og dette betyr at de 21 bilene fordelt på seks ulike lokasjoner i Stavanger dessverre ikke lenger er tilgjengelige, sier kommunikasjonssjef Jon Dagsland i Kolumbus.

I Rogaland var det nemlig busselskapet Kolumbus som leide ut Move About-bilene.

– Færre tilgjengelige biler som følge av konkursen, er åpenbart svært negativt for innbyggerne som bruker bildelingstjenesten. Kolumbus har stor forståelse for at et dårligere tilbud er frustrerende for brukerne, sier Dagsland.

Påvirker også ansatte

I Halden er det ikke bare innbyggerne som mister tilbudet, der må også de kommunalt ansatte ty til andre metoder for å komme seg rundt. På dagtid ble nemlig Move About-bilene brukt av ansatte i kommunen, mens de på kveldstid var tilgjengelige for privatpersoner.

– Det er ikke så mye som er avklart enda. Appen er stengt, de 23 bilene blir henta og innkjøpsavdelingen har kontakt med bobestyrer, sier kommunikasjonsmedarbeider Lisa Gustavsen i Halden, som understreker at kommunen ikke taper penger på konkursen.

Kommunikasjonssjef, Jon Dagsland, i Kolumbus. Foto: Elisabeth Tønnessen

Også Arendal og Indre Østfold har hatt avtaler med Move About. I Arendal blir det nye delebiler tidligst neste år. Indre Østfold skal vente til over sommeren med å bestemme om kommunen skal få på plass en ny bildelingsordning.

I Rogaland håper de å ha på plass nye biler tidlig i høst.

– Imidlertid vil det til syvende og sist være opp til operatørene å vurdere om de ønsker å være etablert her i området, sier kommunikasjonssjef Dagsland.

Flere konkurser

Konkursen kommer bare ti måneder etter at Vy måtte legge inn årene for sin bildelingstjeneste i Oslo. Da hadde Vy tapt nesten 90 millioner kroner, ifølge Aftenposten.

Move About Group mener markedet i Norge er for tøft.

Det er foreløpig lite som er avklart om videre bildeling. Foto: Borghild Kvæven / NRK

– Det norske markedet preges av hard konkurranse, sier administrerende direktør Olof Jonasson i det svenske moderselskapet, ifølge pressemeldingen.

Der står det også at de heller vil fokusere på sine aktiviteter i Sverige og Tyskland.

Populært likevel

Tall fra Transportøkonomisk institutt viser at stadig flere nordmenn bruker bildelingstjenester. I 2021 ble det gjort 563.990 bookinger, mot 343.201 året før.

Men det er tjenester som Getaround – der folk leier ut sin egen bil til andre, og medlemsbaserte tjenester som Bilkollektivet, som utgjør mesteparten.