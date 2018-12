Slutt for Den franske skolen

Energiselskapet Total har bestemt å legge ned Den franske skolen i Stavanger fra sommeren 2019. Kommunikasjonsdirektør Leif Harald Halvorsen i Total sier til NRK at årsaken er færre elever som har behov for tilbudet, og at det derfor ikke er bærekraftig å opprettholde tilbudet. Ordfører Christine Sagen Helgø i Stavanger er trygg på at Total finner en god løsning til elevene.