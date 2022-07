Slukket båtbrannen selv

To personer som var om bord i en fritidsbåt som begynte å brenne i Hidlefjorden rett sør for Talgje torsdag kveld, klarte selv å slukke brannen. De to personene pustet inn litt røyk, og fikk tilsyn av helsepersonell, men skal ikke ha fått noen skader. Det er brannskader i motoren, men hva som startet brannen er foreløpig uklart. Båten er tauet til land.