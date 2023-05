Slosskamp på Nærbø

En patrulje ble sendt til Nærbø i hå kommune der en mann og en kvinne skal ha slåss.

Mannen, som er i 40-årene, blir tilsett av helsepersonell på grunn av smerter i ett kne. Ingen av de involverte ønsker å forklare seg.

Mannen anmeldes for kroppskrenkelse. Han er beruset og kjøres til arresten. Politiet skriver at han i tillegg har vært involvert i to ordesnforstyrrelser på Jæren i dag.